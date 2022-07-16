В Бразилии полицейский убил свою семью

По версии следствия, после окончания смены 37-летний полицейский Фабиано Гарсия выследил местоположение своей супруги, 28-летней Кассиэль Мендес, поскольку они разошлись и женщина хотела получить развод, и зарезал ее в доме вместе со своей 12-летней падчерицей. Затем он отправился в дом своей 78-летней матери, где ее зарезал. Внутри был брат подозреваемого, которого полицейский застрелил из табельного оружия. Тела жертв были найдены в своих комнатах. Предполагается, что после этого мужчина отправился в дом тещи, где застрелил своего четырехлетнего сына и девятилетнюю дочь. По дороге он выстрелил в двух незнакомцев 17-ти и 19-ти лет, это засняли камеры видеонаблюдения. Через некоторое время мужчину нашли мертвым внутри своей машины с огнестрельным ранением.