В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
2 часа назад

В Бразилии полицейский убил свою семью из-за желания его жены развестись с ним

Газета.Ru

В Толеду, Бразилия, полицейский убил троих детей, мать, брата, двух незнакомцев и жену из-за того, что супруга хотела получить развод, сообщает Daily Mail.

В Бразилии полицейский убил свою семью
Фото: Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По версии следствия, после окончания смены 37-летний полицейский Фабиано Гарсия выследил местоположение своей супруги, 28-летней Кассиэль Мендес, поскольку они разошлись и женщина хотела получить развод, и зарезал ее в доме вместе со своей 12-летней падчерицей. Затем он отправился в дом своей 78-летней матери, где ее зарезал. Внутри был брат подозреваемого, которого полицейский застрелил из табельного оружия. Тела жертв были найдены в своих комнатах. Предполагается, что после этого мужчина отправился в дом тещи, где застрелил своего четырехлетнего сына и девятилетнюю дочь. По дороге он выстрелил в двух незнакомцев 17-ти и 19-ти лет, это засняли камеры видеонаблюдения. Через некоторое время мужчину нашли мертвым внутри своей машины с огнестрельным ранением.

Было установлено, что полицейский совершил массовое убийство из-за желания его жены развестись с ним и постоянно растущей суммы карточного долга. Он не хотел перекладывать свою ответственность на близких, поэтому пошел на такой шаг.

В полиции сообщили, что у мужчины не было диагностировано никаких психических заболеваний.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители