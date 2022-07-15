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21 минуту назад

Раскрыто состояние пострадавшего во время расстрела семьи под Ростовом ребенка

Елена Прошина

Ребенок, пострадавший во время стрельбы в квартире в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель прокуратуры.

Раскрыто состояние пострадавшего во время расстрела семьи под Ростовом ребенка
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что речь идет о маленькой девочке. Она получила огнестрельное ранение шеи и была госпитализирована в больницу. На данный момент девочка находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Новошахтинска неизвестные расстреляли семью из пяти человек. Все, кроме маленькой девочки, погибли от огнестрельных ранений. Ребенка же доставили в больницу.

СК РФ возбудил по факту массового убийства соответствующие уголовные дела. Предполагается, что убийцей был знакомый семьи. В качестве вероятного мотива следователи указывают ревность. На данный момент в качестве подозреваемого проходит знакомый семьи Денис Машонский.

Происшествия,Следственный комитет,
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