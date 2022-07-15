Расстрелявший семью под Ростовом состоял в отношениях с одной из убитых

«Знаю то, что убийца состоял в отношениях с погибшей Ольгой. Близкие отношения были у них, говорят, несколько лет. Обычный человек, не сказала бы, что конфликтный, знаете, в учебных заведениях студентов неблагополучных видно сразу, она не выделялась. Училась, работала», – рассказывает одногруппница жертвы.