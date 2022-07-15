Расстрелявший семью под Ростовом состоял в отношениях с одной из убитых

Одногруппница застреленной в Новошахтинске девушки рассказала, что убитая состояла в отношениях со своим убийцей. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Знаю то, что убийца состоял в отношениях с погибшей Ольгой. Близкие отношения были у них, говорят, несколько лет. Обычный человек, не сказала бы, что конфликтный, знаете, в учебных заведениях студентов неблагополучных видно сразу, она не выделялась. Училась, работала», – рассказывает одногруппница жертвы.
Другая знакомая погибшей девушки добавила, что Ольга «не часто посещала учебу» и была человеком «спокойным и тихим».
В преступлении подозревается знакомый семьи Денис Машонский. По факту убийства семьи было возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».
Напомним, что в городе Новошахтинске в Ростовской области были застрелены четыре члена одной семьи. Ещё одна девочка была ранена, но смогла выжить.