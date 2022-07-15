Против политика Леонила Гозмана завели уголовное дело

Оппозиционный политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, стал подозреваемым по делу о неуведомлении о наличии у него гражданства иностранного государства. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

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"Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства". Его допросили в СК в качестве подозреваемого", - сказал адвокат.

По его словам, дело возбудили из-за того, что Гозман пропустил срок подачи уведомления: подал его в 2019 году, а должен был сделать это в 2018 году.

"Сейчас Гозмана отпустили из СК, мера пресечения ему не избиралась", - сказал защитник.

Если Гозмана признают виновным, ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.