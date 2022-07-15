Пьяный россиянин поджег лейтенанта ГИБДД

Житель Башкирии, находящийся в нетрезвом состоянии за рулем, при остановке автомобиля инспекторами ГИБДД решил поджечь свою машину. Полицейские попытались помешать ему и в итоге один из них получил ожоги. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

Фото: Тасс Тасс

Она отметила, что пьяного водителя инспекторы ГИБДД остановили в Кугарчинском районе. Жителю предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался, а когда выяснилось, что он лишен прав мужчина решил поджечь свою машину. По словам Волк, он достал из багажника транспортного средства канистру бензина и попытался облить им автомобиль во время составления инспекторами ГИБДД на него протокола.

Полицейские предприняли попытку помешать жителю Башкирии и одному из них даже удалось забрать у него емкость, но горючее разлилось ему на руки и одежду. В то же время водитель машины поджег бензин зажигалкой. В результате инцидента лейтенант ГИБДД получил серьезные ожоги и впоследствии был госпитализирован.