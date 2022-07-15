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46 минут назад

Пьяный россиянин поджег лейтенанта ГИБДД

Елена Прошина

Житель Башкирии, находящийся в нетрезвом состоянии за рулем, при остановке автомобиля инспекторами ГИБДД решил поджечь свою машину. Полицейские попытались помешать ему и в итоге один из них получил ожоги. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

Пьяный россиянин поджег лейтенанта ГИБДД
Фото: ТассТасс

Она отметила, что пьяного водителя инспекторы ГИБДД остановили в Кугарчинском районе. Жителю предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался, а когда выяснилось, что он лишен прав мужчина решил поджечь свою машину. По словам Волк, он достал из багажника транспортного средства канистру бензина и попытался облить им автомобиль во время составления инспекторами ГИБДД на него протокола.

Полицейские предприняли попытку помешать жителю Башкирии и одному из них даже удалось забрать у него емкость, но горючее разлилось ему на руки и одежду. В то же время водитель машины поджег бензин зажигалкой. В результате инцидента лейтенант ГИБДД получил серьезные ожоги и впоследствии был госпитализирован.

ФСБ задержала полицейского за крупную взятку

Другой полицейский задержал жителя Башкирии и доставил в отдел, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия,Ирина Волк,ГИБДД,ФСБ,
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