Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом

В городе Новошахтинск расстреляли семью из пяти человек. Выжила только маленькая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

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Трагедия произошла на территории Ростовской области. Выжившая девочка госпитализирована с огнестрельным ранением шеи, за её жизнь борются врачи.

Как сообщает Telegram-канал «Don Mash», семья считалась неблагополучной и проживала в заброшенном доме. На месте преступления также найдены гильзы от охотничьего ружья.

Следствие рассматривает версию, что убийцей мог быть знакомый семьи. В качестве вероятного мотива следователи указывают ревность.