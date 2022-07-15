Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом

В городе Новошахтинск расстреляли семью из пяти человек. Выжила только маленькая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Трагедия произошла на территории Ростовской области. Выжившая девочка госпитализирована с огнестрельным ранением шеи, за её жизнь борются врачи.
Как сообщает Telegram-канал «Don Mash», семья считалась неблагополучной и проживала в заброшенном доме. На месте преступления также найдены гильзы от охотничьего ружья.
Следствие рассматривает версию, что убийцей мог быть знакомый семьи. В качестве вероятного мотива следователи указывают ревность.
Ранее в Новошахтинске произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По мнению администрации предприятия, причиной послужила диверсия, осуществленная с помощью беспилотников.