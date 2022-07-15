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48 минут назад

Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом

Елена Прошина

В городе Новошахтинск расстреляли семью из пяти человек. Выжила только маленькая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом
Фото: ТАССТАСС

Трагедия произошла на территории Ростовской области. Выжившая девочка госпитализирована с огнестрельным ранением шеи, за её жизнь борются врачи.

Как сообщает Telegram-канал «Don Mash», семья считалась неблагополучной и проживала в заброшенном доме. На месте преступления также найдены гильзы от охотничьего ружья.

Следствие рассматривает версию, что убийцей мог быть знакомый семьи. В качестве вероятного мотива следователи указывают ревность.

Ранее в Новошахтинске произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По мнению администрации предприятия, причиной послужила диверсия, осуществленная с помощью беспилотников.

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