Глава МИД ДНР рассказала о причине смерти наемника Пола Ури

Глава Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала, от чего умер британский наёмник Пол Ури. По её словам, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

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«Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию», – сказала Наталья Никонорова.

Напомним, что гражданин Великобритании Пол Ури был захвачен в плен на территории ДНР. Ему было предъявлено обвинение в наёмничестве, а также «осуществлении руководства боевыми операциями, рекрутировании и обучении других наемников для вооруженных формирований Украины».