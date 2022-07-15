Расстрелявший сотрудницу офиса микрозаймов объяснил свой поступок

46-летний Дмитрий Перевозчиков полностью признал свою вину в вооруженном ограблении и убийстве. Им была убита сотрудница офиса по выдаче микрозаймов Ирина Глушаченкова. В зале суда Перевозчиков принёс извинения друзьям и родственникам убитой.

Напомним, что вечером 10 июля Перевозчиков совершил вооруженное нападение на офис "Viva деньги" находящийся на Кожевнической в Москве. Используя пистолет с глушителем, он совершил несколько выстрелов в 51-летнюю Ирину Глушаченкову. Одна из пуль попала женщине в голову. Перевозчиков заявил, что во время нападения был пьян. По его словам, он пошёл на преступление «потому что нужны были деньги». Хамовнический суд Москвы сегодня поместил Перевозчикова под арест.