ФСБ задержала полицейского за крупную взятку

В Краснодаре ФСБ задержала полицейского за получение взятки в три миллиона рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

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По данным ведомства, сотрудник МВД получил деньги за обещание освободить фигуранта дела от уголовной ответственности. Страж порядка был пойман с поличным сразу после передачи крупной суммы.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», — цитирует спецслужбу издание.