В отношении Шевчука завели новое дело

На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении в отношении музыканта, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ.