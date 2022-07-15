В отношении Шевчука завели новое дело

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал еще одно дело об административном правонарушении в отношении рок-музыканта Юрия Шевчука. Об этом сообщает «Фонтанка».
Правонарушение, вменяемое лидеру группы «ДДТ», предусмотрено ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.
Материалы переданы судье, уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении в отношении музыканта, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Ранее в Воронеже отменили концерт «ДДТ».