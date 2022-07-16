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1 час назад

Пропавшие в российском регионе мать и дочь нашлись живыми

Lenta.ruиещё 2

Пропавшие во время сплава по реке Мане в Красноярском крае мать и ее 12-летняя дочь нашлись живыми. Они вышли на связь спустя четыре дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

Пропавшие в российском регионе мать и дочь нашлись живыми
Фото: ТАССТАСС

«Женщина и девочка вышли на связь самостоятельно. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

В пятницу, 15 июля, в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Шарыповского района о том, что ее дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения сплавлялись на лодках из поселка Нарва по реке Мане и не вернулись домой. Последний раз они выходили на связь во вторник.

Правоохранители организовали поиски пропавших. Они обследовали близлежащие территории — поселки Нарва и Большой Унгут. Также планировалось привлечь специалистов краевого учреждения «Спасатель» для обследования акватории Маны.

Ранее стало известно, что пропавшая в горах Кавказа российская туристка найдена живой на склоне реки Лаура в районе курорта Красная Поляна. Отдыхающая из Магаданской области отправилась на прогулку по горной местности в Кавказский биосферный заповедник и заблудилась.

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