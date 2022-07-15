В Цыганском поселке Екатеринбурга прошли массовые задержания

Сотрудники правоохранительных органов провели массовые проверки жителей Цыганского поселка в Екатеринбурге. На месте работали ГИБДД, ОМОН, спецназ из отряда ГРОМ и уголовный розыск, пишет со ссылкой на очевидцев Ura.ru.

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По данным источников издания, в ходе межведомственного рейда на улицах Викулова и Шекспира велась проверка документов местных жителей, а также их машин.

«Всех грузят в автобус, проверяют документы, пробивают по базам на причастность к преступлениям», - пояснили очевидцы, отметив, что среди задержанных были несовершеннолетние без водительских прав.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых пояснил, что силовики проверили 62 человека из числа местных жителей, пишет портал E1.

«Двое были привлечены к административной ответственности по статье «ненадлежащее воспитание», еще 10 за мелкое хулиганство, из них трое несовершеннолетних. Кроме того, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей были помещены трое подростков 2004, 2005 и 2009 годов рождения», - пояснил он.

Также, по словам пресс-секретаря ГУ МВД по региону, в ходе рейда были проверены 138 иностранцев и 18 из них привлекли к административной ответственности. Кроме того, автоинспекторы проверили и более полутора сотен автомобилей. В багажнике одной из машин полицейские обнаружили большую партию спиртосодержащей жидкости, а в салоне пистолет с полным боекомплектом.