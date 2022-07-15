В Подмосковье произошла драка с участием нескольких мужчин. Об инциденте во дворе ЖК «Люберецкий» сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, что один из участников конфликта напал на другого с костылем. Он нанес своему оппоненту несколько ударов вспомогательным медицинским средством. Свидетели потасовки стали разнимать дерущихся.