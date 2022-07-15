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25 минут назад

Мужчина с костылем напал на оппонента в Люберцах: видео

Денис Фьючин

В Подмосковье произошла драка с участием нескольких мужчин. Об инциденте во дворе ЖК «Люберецкий» сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, что один из участников конфликта напал на другого с костылем. Он нанес своему оппоненту несколько ударов вспомогательным медицинским средством. Свидетели потасовки стали разнимать дерущихся.

В чем была причина ссоры, приведшая к рукоприкладству, не уточняется. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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