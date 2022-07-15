В Екатеринбурге мужчина выжил после падения с восьмого этажа

В Екатеринбурге из окна восьмого этажа жилого дома выпал мужчина. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидцев.

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В результате инцидента потерпевший выжил, но, когда к нему подошли люди, находился в состоянии шока. Соседи рассказали, что мужчина приехал в город несколько дней назад.

«После того как он упал, он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих», — отметил один из свидетелей происшествия.

Через некоторое время мужчину госпитализировали. На место выехали полицейские, они организовали проверку по факту инцидента. Процессуальное решение будет озвучено позднее.