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1 час назад

В Екатеринбурге мужчина упал с высоты восьмого этажа и выжил

Газета.Ru

В Екатеринбурге из окна восьмого этажа жилого дома выпал мужчина. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидцев.

В Екатеринбурге мужчина выжил после падения с восьмого этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате инцидента потерпевший выжил, но, когда к нему подошли люди, находился в состоянии шока. Соседи рассказали, что мужчина приехал в город несколько дней назад.

«После того как он упал, он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих», — отметил один из свидетелей происшествия.

Через некоторое время мужчину госпитализировали. На место выехали полицейские, они организовали проверку по факту инцидента. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Казани выпала из окна третьего этажа и уснула на газоне. Пожилая женщина рассказала: она упала в высокую траву и, проснувшись под утро, подумала, что оказалась в лесу.

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