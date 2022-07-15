В столичном аэропорту Шереметьево полицейские задержали грузчика, который украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей.
Подозреваемый во время погрузки багажа вскрыл чемоданы пассажиров, которые следовали рейсом из Москвы в Бишкек. У одного из потерпевших он похитил 10 миллионов рублей, в второго – 11 миллионов рублей.
«Подозреваемый был задержан по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают личности сообщников задержанного, а также их причастность к другим аналогичным преступлениям.