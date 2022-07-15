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1 час назад

Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле села Некислицы со стороны Украины

Газета.Ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины.

Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи. При этом из людей никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Также бригада электриков выехала на место, она займется восстановлением линии электропередачи после работы оперативных служб.

Это не первый случай нападения на российский регион. Так, накануне Богомаз сообщил об обстреле погранпоста поселка Черноземный.

12 июля стало известно об обстреле поселка городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области со стороны Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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