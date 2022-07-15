Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи. При этом из людей никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Также бригада электриков выехала на место, она займется восстановлением линии электропередачи после работы оперативных служб.

Это не первый случай нападения на российский регион. Так, накануне Богомаз сообщил об обстреле погранпоста поселка Черноземный.

12 июля стало известно об обстреле поселка городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области со стороны Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.