В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
10 минут назад

Юрист предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян

Елена Прошина

Недвижимость — «лакомый кусок» для аферистов, связанных с кредитами, поэтому они стремятся завладеть ей, невзирая на действующий запрет выдачи микрозаймов под залог жилья, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Раскрыта популярная схеме отъема жилья у россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в долг дают куда меньше, чем стоит жилье, которое стремятся присвоить мошенники, пытаясь запутать жертву. Для этого в текст договора специально включают явные ошибки.

«Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз, и бдительность потенциальной жертвы притупляется», — отмечает эксперт.

Злоумышленники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу. Другой вариант — сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг. Для этого ему подсовывают неверные платежные реквизиты.

В результате этих действий образуется просрочка, после чего квартира переходит к аферистам. Чтобы не стать жертвой подобных схем, следует воздержаться от займов под залог жилья. В крайнем случае нужно подписывать договор в присутствии опытного юриста.

Происшествия,Иван Соловьев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители