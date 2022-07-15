Раскрыта популярная схеме отъема жилья у россиян

Недвижимость — «лакомый кусок» для аферистов, связанных с кредитами, поэтому они стремятся завладеть ей, невзирая на действующий запрет выдачи микрозаймов под залог жилья, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

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По его словам, в долг дают куда меньше, чем стоит жилье, которое стремятся присвоить мошенники, пытаясь запутать жертву. Для этого в текст договора специально включают явные ошибки.

«Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз, и бдительность потенциальной жертвы притупляется», — отмечает эксперт.

Злоумышленники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу. Другой вариант — сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг. Для этого ему подсовывают неверные платежные реквизиты.