Раскрыта популярная схеме отъема жилья у россиян

Недвижимость — «лакомый кусок» для аферистов, связанных с кредитами, поэтому они стремятся завладеть ей, невзирая на действующий запрет выдачи микрозаймов под залог жилья, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
По его словам, в долг дают куда меньше, чем стоит жилье, которое стремятся присвоить мошенники, пытаясь запутать жертву. Для этого в текст договора специально включают явные ошибки.
«Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз, и бдительность потенциальной жертвы притупляется», — отмечает эксперт.
Злоумышленники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу. Другой вариант — сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг. Для этого ему подсовывают неверные платежные реквизиты.
В результате этих действий образуется просрочка, после чего квартира переходит к аферистам. Чтобы не стать жертвой подобных схем, следует воздержаться от займов под залог жилья. В крайнем случае нужно подписывать договор в присутствии опытного юриста.