На тайном семинаре НАТО в Париже у военных из ФРГ украли ноутбук

Французские правоохранительные органы и разведслужбы разыскивают вора, укравшего ноутбук военных из ФРГ с конфиденциальной встречи НАТО, которая проходила 1 июля в Париже. Об этом в среду сообщил еженедельник Le Canard enchaîné.

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Темой встречи, организованной сразу после завершения саммита Североатлантического альянса в Мадриде, была заявлена противоракетная оборона на море.

По информации газеты, участвовавшая в семинаре представительница Генштаба ФРГ ненадолго отлучилась из зала, а по возвращении не обнаружила на столе свой ноутбук. В заявлении, поданном в полицейский комиссариат VIII округа Парижа, она указала, что компьютер содержал "очень конфиденциальное программное обеспечение нескольких государств".

Выйти на след предполагаемого похитителя удалось благодаря камерам наблюдения в соседнем отеле. Они запечатлели бородатого мужчину в бейсболке, который нес большую черную сумку. Утверждается, что он ввел охрану в заблуждение, сделав вид, будто пришел вместе с женщиной, у которой было приглашение на встречу. В здании он тут же поднялся на второй этаж и, поздоровавшись с тремя военными из Норвегии, Бельгии и США, стоявшими у входа в конференц-зал, устроился за длинным столом и начал раскладывать документы из рюкзака. В этот момент вор, предположительно, и забрал ноутбук представительницы ФРГ. В общей сложности он пробыл в здании 10 минут.