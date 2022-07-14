Мужчина погиб после массовой драки c мигрантами в Подмосковье

Мужчина погиб после массовой драки в подмосковной деревне Тарасково, сообщает «Царьград». 11 июля в населенном пункте подралось не менее 30 человек, прибывшие полицейские выяснили, что сначала конфликт вспыхнул между семьей из Армении и мигрантами из Таджикистана.

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Уроженцы Таджикистана поругались с 16-летним и 20-летним братьями, в стычку вмешался их отец, который погиб в больнице из-за полученных травм. По предварительным данным, зачинщиками драки оказались именно мигранты. Полиция установила, что в России они были без регистрации. С места драки подозреваемые скрылись.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что после смерти пострадавшего стало известно о подготовке новой массовой драки. Полиция прибыла на место и, видимо, нарушила эти планы.

Расследование по факту смерти продолжается, возбуждено уголовное дело.