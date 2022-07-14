Российский полицейский избил мужчину в фойе участка

В Саратовской области в отношении российского полицейского завели уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом в четверг, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 3 июля сотрудник отдела полиции Ершовского района области, находясь в фойе участка, нанес 53-летнему россиянину множество ударов в область головы и тела. Избитый мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Делом занялись сотрудники регионального управления ФСБ.

«Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном управлении СКР.