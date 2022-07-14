В Европе из-за аномальной жары бушуют сильнейшие лесные пожары. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Португалии несколько пожаров привели к эвакуации около 700 человек, около 120 нуждались в медицинской помощи, один местный житель и один пожарный получили серьезные ранения.
На юго-западе Франции, из-за лесного пожара недалеко около коммуны Ла-Тест-де-Буш, эвакуированы около 6 тысяч человек. Также около 500 человек были эвакуированы из окрестностей города Ландира.
В Италии, которая этим летом столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, пожарные противостоят возгоранию недалеко от Больцано. Фиксируются возгорания в Тоскане.
В Испании аномальная жара фиксируется во всех регионах, в некоторых температура достигла 44 градусов по Цельсию. На западе страны лесной пожар уничтожил 3,5 тыс. гектаров земли, более 450 человек были эвакуированы.