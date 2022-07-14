В Европе из-за аномальной жары бушуют сильнейшие лесные пожары. Об этом сообщает «Интерфакс».

1/10 Сильный лесной пожар в Жиронде, у дюны Пилат, в лесу Тест-де-Бюш, Франция Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Сотрудник полиции во время лесного пожара в Лейрии, Португалия Фото: Reuters 3/10 Природные пожары во Франции Фото: Reuters 4/10 Пожарный вертолет работает над тушением лесного пожара в Лейрии, Португалия Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Лесные пожары в Португалии Фото: Reuters 6/10 Пожарный вертолет работает над тушением лесного пожара в Лейрии, Португалия Фото: Reuters 7/10 Сильный лесной пожар в Жиронде, у дюны Пилат, в лесу Тест-де-Бюш, Франция Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Люди несут своих собак во время эвакуации после лесного пожара в Лейрии, Португалия Фото: Reuters 9/10 Местные женщины помогают пожарным после того, как они справились с огнем возле своих домов в Лейрии, Португалия Фото: Reuters 10/10

В Португалии несколько пожаров привели к эвакуации около 700 человек, около 120 нуждались в медицинской помощи, один местный житель и один пожарный получили серьезные ранения.

На юго-западе Франции, из-за лесного пожара недалеко около коммуны Ла-Тест-де-Буш, эвакуированы около 6 тысяч человек. Также около 500 человек были эвакуированы из окрестностей города Ландира.

В Италии, которая этим летом столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, пожарные противостоят возгоранию недалеко от Больцано. Фиксируются возгорания в Тоскане.