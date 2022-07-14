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12 минут назад

На Европу обрушились сильнейшие лесные пожары

Александр Котлеткин

В Европе из-за аномальной жары бушуют сильнейшие лесные пожары. Об этом сообщает «Интерфакс».

1/10 Сильный лесной пожар в Жиронде, у дюны Пилат, в лесу Тест-де-Бюш, Франция
Фото: Reuters
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2/10 Сотрудник полиции во время лесного пожара в Лейрии, Португалия
Фото: Reuters
3/10 Природные пожары во Франции
Фото: Reuters
4/10 Пожарный вертолет работает над тушением лесного пожара в Лейрии, Португалия
Фото: Reuters
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5/10 Лесные пожары в Португалии
Фото: Reuters
6/10 Пожарный вертолет работает над тушением лесного пожара в Лейрии, Португалия
Фото: Reuters
7/10 Сильный лесной пожар в Жиронде, у дюны Пилат, в лесу Тест-де-Бюш, Франция
Фото: Reuters
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8/10 Люди несут своих собак во время эвакуации после лесного пожара в Лейрии, Португалия
Фото: Reuters
9/10 Местные женщины помогают пожарным после того, как они справились с огнем возле своих домов в Лейрии, Португалия
Фото: Reuters
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В Португалии несколько пожаров привели к эвакуации около 700 человек, около 120 нуждались в медицинской помощи, один местный житель и один пожарный получили серьезные ранения.

На юго-западе Франции, из-за лесного пожара недалеко около коммуны Ла-Тест-де-Буш, эвакуированы около 6 тысяч человек. Также около 500 человек были эвакуированы из окрестностей города Ландира.

В Италии, которая этим летом столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, пожарные противостоят возгоранию недалеко от Больцано. Фиксируются возгорания в Тоскане.

В Испании аномальная жара фиксируется во всех регионах, в некоторых температура достигла 44 градусов по Цельсию. На западе страны лесной пожар уничтожил 3,5 тыс. гектаров земли, более 450 человек были эвакуированы.

Происшествия,Фото,
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