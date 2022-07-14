Следователи предъявили обвинение 46-летнему уроженцу Ульяновской области в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы . Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова . СКР показал видео с ним.

Мужчине также вменяется незаконный оборот оружия. В ходе допроса он сознался в преступлении, заявив, что мотивом убийства было его желание завладеть деньгами офиса микрозаймов. Мужчина брал там кредит в 30 тысяч рублей, но не смог его погасить.