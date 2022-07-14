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1 час назад

На Смоленской ТЭЦ-2 произошла авария

Мария Иванова

Выясняются причины аварийной остановки турбины на Смоленской ТЭЦ-2. Об этом говорится в сообщении смоленского филиала ПАО «Квадра» в соцсети «ВКонтакте».

На Смоленской ТЭЦ-2 произошла авария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины, причины в данный момент выясняем. Возгорания на станции нет», - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что клубы дыма, информация о которых появилась в соцсетях, «являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе».

Губернатор Смоленской области Алексей Островский пояснил, что при начале ремонта секции Смоленской ТЭЦ-2 произошло замыкание шин.

«Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального Управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет», - заявил он на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что в 2020 году в ходе аварии на Норильской ТЭЦ №3 разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Норильске был объявлен режим ЧС, топливо попало в реку Амбарную.

Происшествия,Алексей Островский,Генерирующая компания "Квадра",
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