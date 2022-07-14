На Смоленской ТЭЦ-2 произошла авария

Выясняются причины аварийной остановки турбины на Смоленской ТЭЦ-2. Об этом говорится в сообщении смоленского филиала ПАО «Квадра» в соцсети «ВКонтакте».

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«На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины, причины в данный момент выясняем. Возгорания на станции нет», - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что клубы дыма, информация о которых появилась в соцсетях, «являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе».

Губернатор Смоленской области Алексей Островский пояснил, что при начале ремонта секции Смоленской ТЭЦ-2 произошло замыкание шин.

«Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального Управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет», - заявил он на своей странице «ВКонтакте».