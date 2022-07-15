Московские полицейские задержали банду сутенеров

Московские полицейские совместно с коллегами из ГУУР МВД России при содействии УУР УМВД России по Брянской области пресекли деятельность банды сутенеров. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Уточняется, что четверо мужчин создали организованную группу с целью занятия проституцией на территории Москвы и Подмосковья. Преступная схема действовала не менее трех лет. Так, организаторами были выбраны не менее 5 адресов "уличных точек", на которых девушки ожидали потенциальных клиентов.

"Кроме того, двое молодых людей из числа фигурантов исполняли роль водителей и отвозили работниц сферы сексуальных услуг на необходимые адреса", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четырех мужчин в возрасте от 34 до 48 лет на территории Брянской области и Подмосковья. В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.