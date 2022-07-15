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41 минуту назад

Московские полицейские задержали банду сутенеров

Москва24иещё 3

Московские полицейские совместно с коллегами из ГУУР МВД России при содействии УУР УМВД России по Брянской области пресекли деятельность банды сутенеров. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Московские полицейские задержали банду сутенеров
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Уточняется, что четверо мужчин создали организованную группу с целью занятия проституцией на территории Москвы и Подмосковья. Преступная схема действовала не менее трех лет. Так, организаторами были выбраны не менее 5 адресов "уличных точек", на которых девушки ожидали потенциальных клиентов.

"Кроме того, двое молодых людей из числа фигурантов исполняли роль водителей и отвозили работниц сферы сексуальных услуг на необходимые адреса", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четырех мужчин в возрасте от 34 до 48 лет на территории Брянской области и Подмосковья. В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги. Администратором заведения оказалась 22-летняя приезжая девушка. По факту происшествия возбуждено дело об организации занятия проституцией.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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