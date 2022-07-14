Мужчина отбился от вооруженных грабителей и попал на видео

В США мужчина, подвергшийся нападению двух вооруженных грабителей, сумел отбиться, ранил одного из них. Произошедшее попало на видео. Об этом сообщает New York Post .

Инцидент произошел в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. На видео видно, как мужчина борется с вооруженным преступником, пытаясь вырвать у него пистолет. В этот момент к ним подбегает второй вооруженный грабитель, собираясь помочь сообщнику. Жертве нападения удается отобрать оружие у первого бандита, и начать перестрелку со вторым, лежа на асфальте. Вооруженный преступник падает на землю, получив пулю, а его подельник убегает.