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54 минуты назад

Вице-президент российско-финской компании арестован по подозрению в госизмене

Газета.Ruиещё 2

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) вице-президента российско-финской компании Валерия Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вице-президент российско-финской компании арестован по подозрению в госизмене
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что эта компания занимается судостроительством.

Согласно информации СМИ, Тимофеев занимает пост вице-президента по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy. Компания строит ледоколы, в основном для России. Утверждается, что Тимофеев якобы получил информацию относительно работы судостроительного предприятия «Янтарь».

В Лефортовском суде подтвердили ТАСС сообщения об аресте Тимофеева по подозрению в госизмене, но подробностей не предоставили. Известно лишь, что россиянин заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, до 12 сентября 2022 года.

По статье о госизмене Тимофееву грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Госдума приравняла к госизмене переход на сторону противника во время военный действий.

Происшествия,Завод "Янтарь",Госдума,
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