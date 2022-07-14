Мотивом убийства 51-летней сотрудницы офиса микрозаймов в Москве были деньги. Как сообщает РЕН ТВ, убийца не смог вернуть женщине долг и решил избавиться от нее.

Отмечается, что преступник решил сотрудничать со следствием. Его удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас правоохранители ищут спрятанное им оружие, из которого он выстрелил в сотрудницу микрофинансовой организации.

Как сообщает «МК», о преступнике известно, что он жил в Балашихе в гражданском браке с женщиной, торговавшей игрушками. Увлекался историей Германии, Великой Отечественной войны и оружием.

Напомним, что тело сотрудницы обнаружили 11 июля в помещении компании на Кожевничевской улице. Убийца застрелил сотрудницу из пистолета с глушителем, после чего спокойно вышел из офиса и пошел в сторону Павелецкого вокзала.