Мотивом убийства 51-летней сотрудницы офиса микрозаймов в Москве были деньги. Как сообщает РЕН ТВ, убийца не смог вернуть женщине долг и решил избавиться от нее.
Отмечается, что преступник решил сотрудничать со следствием. Его удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас правоохранители ищут спрятанное им оружие, из которого он выстрелил в сотрудницу микрофинансовой организации.
Как сообщает «МК», о преступнике известно, что он жил в Балашихе в гражданском браке с женщиной, торговавшей игрушками. Увлекался историей Германии, Великой Отечественной войны и оружием.
Напомним, что тело сотрудницы обнаружили 11 июля в помещении компании на Кожевничевской улице. Убийца застрелил сотрудницу из пистолета с глушителем, после чего спокойно вышел из офиса и пошел в сторону Павелецкого вокзала.
13 июля сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали 46-летнего уроженца Ульянсковской области, который подозревается в убийстве.