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16 минут назад

Назван мотив убийства сотрудницы микрофинансовой организации в Москве

Никита Бородкин

Мотивом убийства 51-летней сотрудницы офиса микрозаймов в Москве были деньги. Как сообщает РЕН ТВ, убийца не смог вернуть женщине долг и решил избавиться от нее.

Отмечается, что преступник решил сотрудничать со следствием. Его удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас правоохранители ищут спрятанное им оружие, из которого он выстрелил в сотрудницу микрофинансовой организации.

Задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

Как сообщает «МК», о преступнике известно, что он жил в Балашихе в гражданском браке с женщиной, торговавшей игрушками. Увлекался историей Германии, Великой Отечественной войны и оружием.

Напомним, что тело сотрудницы обнаружили 11 июля в помещении компании на Кожевничевской улице. Убийца застрелил сотрудницу из пистолета с глушителем, после чего спокойно вышел из офиса и пошел в сторону Павелецкого вокзала.

13 июля сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали 46-летнего уроженца Ульянсковской области, который подозревается в убийстве.

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