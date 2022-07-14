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1 час назад

Пенсионерка из Казани выпала из окна третьего этажа и уснула на газоне

Газета.Ru

В Республике Татарстан 60-летняя местная жительница выпала из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24» со ссылкой на пострадавшую.

Пенсионерка упала с третьего этажа и уснула на газоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне около 22.00 в Казани. Женщина распивала спиртные напитки, после чего села на подоконник, чтобы покурить. Она облокотилась на москитную сетку и выпала вместе с ней. Приземлилась пострадавшая на газон и уснула прямо там.

Пенсионерка рассказала, что упала в высокую траву и, проснувшись под утро, подумала, что оказалась в лесу. Когда она попыталась вернуться домой, оказалось, что дверь квартиры заперта изнутри. Женщина вызвала сотрудников МЧС, чтобы они вскрыли жилище — они в свою очередь, позвонили в скорую помощь и полицию. От госпитализации она отказалась.

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