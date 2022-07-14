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26 минут назад

Раскрыт мотив убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

Lenta.ru

Мотивом убийства 51-летней сотрудницы офиса микрозаймов в Москве были деньги — мужчина не смог вернуть ей долг и застрелил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предполагаемый убийца решил сотрудничать со следствием. Его нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Оперативники ищут спрятанное подозреваемым оружие, из которого он убил женщину.

Мужчина жил в гражданском браке с женщиной, которая торговала игрушками. Сам он увлекался историей Германии и Великой Отечественной войны, а также оружием. Они жили в Балашихе, пишет «МК».

Задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

13 июля сообщалось, что полицейские задержали в Подмосковье 46-летнего уроженца Ульяновской области.

Тело сотрудницы было обнаружено 11 июля в помещении финансовой компании на Кожевнической улице. Подозреваемый в шортах, белой футболке и черных кроссовках попал на камеры видеонаблюдения. По данным силовиков, убийца застрелил сотрудницу из пистолета с глушителем. После этого преступник спокойно вышел из офиса и пошел в сторону Павелецкого вокзала.

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