Раскрыт мотив убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

Мотивом убийства 51-летней сотрудницы офиса микрозаймов в Москве были деньги — мужчина не смог вернуть ей долг и застрелил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предполагаемый убийца решил сотрудничать со следствием. Его нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Оперативники ищут спрятанное подозреваемым оружие, из которого он убил женщину.

Мужчина жил в гражданском браке с женщиной, которая торговала игрушками. Сам он увлекался историей Германии и Великой Отечественной войны, а также оружием. Они жили в Балашихе, пишет «МК».

13 июля сообщалось, что полицейские задержали в Подмосковье 46-летнего уроженца Ульяновской области.