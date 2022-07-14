Опоздавший на рейс россиянин ранил ножом прохожего

Опоздавший на рейс 39-летний житель Бурятии ранил ножом случайного прохожего в аэропорту из-за отказа дать сигарету. Об этом сообщает KP.RU.

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По сведениям издания, россиянин возвращался домой с вахты. Время до объявления на посадку мужчина решил провести в одном из кафе. Житель Бурятии заказал алкогольные напитки и пропустил, когда в аэропорту объявляли его рейс.

Опоздавший расстроился и обратился к проходящему мимо мужчине с просьбой: «Дай закурить!». Незнакомец отказал вахтовику и после этого возникла потасовка.

Житель Бурятии в ходе драки достал перочинный нож и несколько раз ударил им незнакомца. Тот не сразу почувствовал боль и обратился в полицию только тогда, когда заметил кровь.

В отношении его обидчика завели дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).