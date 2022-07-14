В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
24 минуты назад

Опоздавший на рейс россиянин ранил ножом прохожего из-за сигареты

Lenta.ruиещё 1

Опоздавший на рейс 39-летний житель Бурятии ранил ножом случайного прохожего в аэропорту из-за отказа дать сигарету. Об этом сообщает KP.RU.

Опоздавший на рейс россиянин ранил ножом прохожего
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, россиянин возвращался домой с вахты. Время до объявления на посадку мужчина решил провести в одном из кафе. Житель Бурятии заказал алкогольные напитки и пропустил, когда в аэропорту объявляли его рейс.

Опоздавший расстроился и обратился к проходящему мимо мужчине с просьбой: «Дай закурить!». Незнакомец отказал вахтовику и после этого возникла потасовка.

Житель Бурятии в ходе драки достал перочинный нож и несколько раз ударил им незнакомца. Тот не сразу почувствовал боль и обратился в полицию только тогда, когда заметил кровь.

В отношении его обидчика завели дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Десятки рейсов задержали или отменили в Москве

Ранее в Ставрополе пьяный мужчина напал с ножом на прохожих из-за белой горячки. Вооруженного россиянина задержали в лесу возле места преступления.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители