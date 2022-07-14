В Москве изъято 150 тыс. опасных для жизни электронных сигарет

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что у шести задержанных подозреваемых было изъято 150 тыс. опасных для жизни электронных сигарет.

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Трое из задержанных – иностранцы. Им предъявят обвинения в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Как считает следствие, группа людей организовали международный канал поставки в Москву крупных партий немаркированных электронных сигарет из Восточной Азии. Далее их реализовывали через интернет-магазины.

Чтобы доставить в страну незаконную продукцию, ее маскировали под мелкие бытовые приборы. Заранее были сделаны поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году почти все реализованные электронные сигареты оказались нелегальными.

В прошедшем году налоговые сборы были уплачены с 15 тыс. проданных электронных сигарет, в то время как общее число реализованной продукции — 67,1 млн единиц. Кроме того, ученые выяснили, что с 68% проданных жидкостей для заправки электронных сигарет и вейпов не были уплачены акцизные сборы.