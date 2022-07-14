В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
24 минуты назад

В Москве изъято 150 тыс. опасных для жизни электронных сигарет

Газета.Ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что у шести задержанных подозреваемых было изъято 150 тыс. опасных для жизни электронных сигарет.

В Москве изъято 150 тыс. опасных для жизни электронных сигарет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трое из задержанных – иностранцы. Им предъявят обвинения в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Как считает следствие, группа людей организовали международный канал поставки в Москву крупных партий немаркированных электронных сигарет из Восточной Азии. Далее их реализовывали через интернет-магазины.

Чтобы доставить в страну незаконную продукцию, ее маскировали под мелкие бытовые приборы. Заранее были сделаны поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году почти все реализованные электронные сигареты оказались нелегальными.

В прошедшем году налоговые сборы были уплачены с 15 тыс. проданных электронных сигарет, в то время как общее число реализованной продукции — 67,1 млн единиц. Кроме того, ученые выяснили, что с 68% проданных жидкостей для заправки электронных сигарет и вейпов не были уплачены акцизные сборы.

Так, в Подмосковье у подростка во рту взорвалась электронная сигарета.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители