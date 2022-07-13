ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.
Он отметил, что попадания по объектам на территории населенного пункта есть, степень их повреждений уточняется. Информации о пострадавших также пока нет.
Напомним, что первый удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS ВСУ нанесли в ночь на 12 июля.
Три из шести удалось сбить.
Снаряды других ракет попали в склады с селитрой, по рынку, городской больнице, церкви и жилым домам, гидроэлектростанция и дамба никаких повреждений не получили.
Среди местных жителей есть погибшие, 90 человек пострадали, однако их число может быть больше, поскольку под завалами еще остаются люди.