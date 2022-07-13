ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

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Он отметил, что попадания по объектам на территории населенного пункта есть, степень их повреждений уточняется. Информации о пострадавших также пока нет.

Напомним, что первый удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS ВСУ нанесли в ночь на 12 июля.

Три из шести удалось сбить.

Снаряды других ракет попали в склады с селитрой, по рынку, городской больнице, церкви и жилым домам, гидроэлектростанция и дамба никаких повреждений не получили.