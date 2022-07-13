В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
35 минут назад

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что попадания по объектам на территории населенного пункта есть, степень их повреждений уточняется. Информации о пострадавших также пока нет.

Напомним, что первый удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS ВСУ нанесли в ночь на 12 июля.

Три из шести удалось сбить.

Снаряды других ракет попали в склады с селитрой, по рынку, городской больнице, церкви и жилым домам, гидроэлектростанция и дамба никаких повреждений не получили.

Среди местных жителей есть погибшие, 90 человек пострадали, однако их число может быть больше, поскольку под завалами еще остаются люди.

Происшествия,В мире,Сергей Мороз,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители