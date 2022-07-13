В Новой Каховке сообщили об оставшихся под завалами людях

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под завалами в Новой Каховке остаются люди. Его цитирует ТАСС.

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По словам Сальдо, часть людей уже извлекли из-под завалов.

«Остаются пока пропавшими без вести пять человек. Не совсем понятно, они под завалами или их просто на месте не было», — заявил он.

В ночь на 12 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку из американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки в городе были разрушены 65 жилых домов, две школы, три детсада и свыше 200 магазинов. Под завалами оказались десятки людей, семеро погибли, 90 получили ранения. Кроме того, в результате удара по городу загорелись и сдетонировали склады с селитрой.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.