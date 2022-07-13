В Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов 46-летнего уроженца Ульяновской области Дмитрия Перевозчикова. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по таким тяжким статьям как «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В ближайшие дни с ним проведут следственные действия.

Жертвой налета стала 51-летняя Ирина Глушаченкова. Нападавший расстрелял сотрудницу офиса микрозаймов в упор из пистолета с глушителем. После этого он «порылся в шкафах» и, не обнаружив ничего ценного, покинул помещение конторы, сообщает «Вечерняя Москва».