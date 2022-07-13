Американскую баскетболистку Грайнер могут обменять как украинских моряков

Американская баскетболистка Бритни Грайнер, арестованная на территории России, может отправиться домой по той же схеме, что и 24 украинских моряка в 2019 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Тогда российская сторона передала Украине 24 моряков, задержанных за пересечение Керченского пролива. Их обвиняли в незаконном пересечении государственной границы России. Произошедший обмен стал самой крупной передачей удерживаемых лиц между двумя странами.