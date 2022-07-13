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1 час назад

Арестованную в России американскую баскетболистку могут обменять по схеме украинских моряков

Елена Прошина

Американская баскетболистка Бритни Грайнер, арестованная на территории России, может отправиться домой по той же схеме, что и 24 украинских моряка в 2019 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Американскую баскетболистку Грайнер могут обменять как украинских моряков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тогда российская сторона передала Украине 24 моряков, задержанных за пересечение Керченского пролива. Их обвиняли в незаконном пересечении государственной границы России. Произошедший обмен стал самой крупной передачей удерживаемых лиц между двумя странами.

Напомним, что баскетболистка и олимпийская чемпионка Бритни Грайнер была арестована в московском аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Спортсменка полностью признала свою вину.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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