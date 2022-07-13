Лихач устроил ночной дрифт в Петербурге и попал на видео

Жители Петербурга рассказали о ночном заезде лихача, который увидели в ночь со вторника на среду. Об этом передает "Петербургский дневник".
Как сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», экстремал катался у Ледового дворца.
«Ночной лихач у Ледового дверца крутился на площади, что облюбовал для своего дрифта. Периодически уезжая и возвращаясь. На весь район жег шины, пугал других водителей и не давал спать людям», – пожаловались местные жители.
На видео видно, как водитель нарушал все существующие правила ПДД. Он мчал на бешенной скорости, выезжал сразу на несколько встречных полос, делал крутые повороты.