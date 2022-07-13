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1 час назад

Лихач устроил ночной дрифт в Петербурге и попал на видео

Денис Фьючин

Жители Петербурга рассказали о ночном заезде лихача, который увидели в ночь со вторника на среду. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», экстремал катался у Ледового дворца.

«Ночной лихач у Ледового дверца крутился на площади, что облюбовал для своего дрифта. Периодически уезжая и возвращаясь. На весь район жег шины, пугал других водителей и не давал спать людям», – пожаловались местные жители.

На видео видно, как водитель нарушал все существующие правила ПДД. Он мчал на бешенной скорости, выезжал сразу на несколько встречных полос, делал крутые повороты.

Происшествия,Общество,Видео,
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