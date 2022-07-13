Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК России и санкционировал арест муниципального депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает BFM.ru.

По данным портала, Яшину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября. Он свою вину не признает. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, что 12 июля СК России предъявил Яшину обвинение по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по политической или идеологической ненависти. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Поводом для обвинений стали высказывания Яшина о случившемся в Буче.