Школьница из Москвы съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу, сообщил MK.RU. Врачи также обнаружили в желудке пациентки большой ком волос.

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com Виктор Лисицын / Globallookpress.com

По данным издания, подростка с подозрениями на острый гастрит доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского. Девочка жаловалась на рвоту и схваткообразные боли в животе. Позднее она призналась врачу, что двумя днями ранее съела около двух рулонов туалетной бумаги.

Ультразвуковое исследование брюшной полости школьницы показало, что в ее желудке находятся плотные образования из туалетной бумаги, а также образование из волос — так называемый трихобезоар размером пять на семь сантиметров. По словам врачей, трихобезоары могут образоваться, когда человек имеет привычку грызть волосы: попадая внутрь, они не перевариваются и со временем сбиваются в комок, который может разрастись и заполнить весь желудок.

Юной пациентке провели инфузионную терапию и поставили очистительные клизмы, чтобы извлечь туалетную бумагу. Для устранения волос хирургам потребовалось создать искусственный вход в полость желудка через переднюю брюшную стенку. На данный момент ребенок полностью восстановился и был выписан домой.