В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
41 минуту назад

Стюардесса украла у пассажира более 6 тысяч долларов из забытого кошелька

Никита Бородкин

Мужчина забыл кошелек в самолете рейса из Антальи с 8,7 тысячами долларов. Как сообщает «Подъем», его нашла стюардесса, которая передала бумажник в комнату забытых вещей в Шереметьева, предварительно взяв из него 6,4 тысячи долларов.

Стюардесса нашла забытый кошелек и была арестована
Фото: unsplash.comunsplash.com

Через некоторое время после обнаружения пропажи денег полицейские задержали бортпроводницу, которая во всем созналась.

Напомним, что в июле в Казани полиция задержала четверых человек, подозреваемых в хищении денег у матери погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего. Как выяснили правоохранители, в мае 2022 года с женщиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка и заявили, что произошла утечка данных, из-за чего счета надо застраховать.

В последующие несколько дней она под контролем мошенников снимала деньги и переводила на названные ей счета. Всего злоумышленникам было переведено более 12,7 млн рублей, среди которых была компенсация семье погибшего.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители