Стюардесса нашла забытый кошелек и была арестована

Мужчина забыл кошелек в самолете рейса из Антальи с 8,7 тысячами долларов. Как сообщает «Подъем», его нашла стюардесса, которая передала бумажник в комнату забытых вещей в Шереметьева, предварительно взяв из него 6,4 тысячи долларов.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Через некоторое время после обнаружения пропажи денег полицейские задержали бортпроводницу, которая во всем созналась.

Напомним, что в июле в Казани полиция задержала четверых человек, подозреваемых в хищении денег у матери погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего. Как выяснили правоохранители, в мае 2022 года с женщиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка и заявили, что произошла утечка данных, из-за чего счета надо застраховать.