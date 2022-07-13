Охранник Байдена подрался с женщиной возле бара в Иерусалиме

Сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной первых лиц, подрался в Израиле с местной женщиной, после инцидента он вернулся в Штаты, передает телеканал CNN.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Как утверждается, мужчина приехал в Иерусалим перед визитом американского лидера Джо Байдена, который прилетит туда на днях.

«В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений», - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что его задержали после того, как он подрался с женщиной перед одним из баров в столице Израиля.