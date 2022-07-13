Стюардесса украла у пассажира почти 400 тыс. рублей

В правоохранительные органы обратился пассажир рейса Анталья — Москва, который заявил о краже денег. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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По словам мужчины, по прилете он заметил, что забыл свое портмоне с документами и крупной суммой денег в самолете. Он пришел в комнату забытых вещей и забрал принадлежащие ему, однако из $8700 в кошельке осталось всего $2300.

Сотрудники полиции начали проверку и задержали подозреваемую в преступлении бортпроводницу воздушного судна, которая обслуживала рейс из Антальи в Шереметьево. Она призналась в содеянном и рассказала, что нашла портмоне в самолете, но, прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, вытащила оттуда часть денег.