В Росавиации опровергли новости об операции Нерадько

В Росавиации заявили, что глава агентства Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Новости об операции, которую якобы сделали Нерадько, в Росавиации назвали не соответствующими действительности.
Из-за чего Нерадько потребовалась реабилитация, в агентстве не уточнили. Там подчеркнули, что он постоянно находится на связи и контролирует работу агентства.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Нерадько попал в реанимацию. Источник канала в больнице утверждал, что чиновник упал с велосипеда и получил переломы ребер, таза и ушибы.
Сообщалось, что Нерадько провели операцию и он находится в удовлетворительном состоянии.