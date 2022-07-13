В Росавиации опровергли новости об операции Нерадько

В Росавиации заявили, что глава агентства Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Новости об операции, которую якобы сделали Нерадько, в Росавиации назвали не соответствующими действительности.

Из-за чего Нерадько потребовалась реабилитация, в агентстве не уточнили. Там подчеркнули, что он постоянно находится на связи и контролирует работу агентства.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Нерадько попал в реанимацию. Источник канала в больнице утверждал, что чиновник упал с велосипеда и получил переломы ребер, таза и ушибы.