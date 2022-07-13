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59 минут назад

Появилось видео с места падения гидроплана в Ленобласти

Денис Фьючин

В Ленинградской области гидроплан упал в озеро Вуокса. Пилот выжил и самостоятельно добрался до берега. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места крушения летательного средства.

После жесткой посадки, во время которой самолет практически сломался пополам, пострадавший вызвал к месту ЧП скорую помощь. Сейчас мужчина находится медицинском учреждении, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте проводят проверку по факту случившегося. По некоторым сведениям, управлявший гидропланом не имел соответствующего разрешения на полеты.

Происшествия,Видео,
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