Появилось видео с места падения гидроплана в Ленобласти

В Ленинградской области гидроплан упал в озеро Вуокса. Пилот выжил и самостоятельно добрался до берега. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места крушения летательного средства.
После жесткой посадки, во время которой самолет практически сломался пополам, пострадавший вызвал к месту ЧП скорую помощь. Сейчас мужчина находится медицинском учреждении, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте проводят проверку по факту случившегося. По некоторым сведениям, управлявший гидропланом не имел соответствующего разрешения на полеты.