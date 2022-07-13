Появилось видео с места падения гидроплана в Ленобласти

В Ленинградской области гидроплан упал в озеро Вуокса. Пилот выжил и самостоятельно добрался до берега. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места крушения летательного средства.

После жесткой посадки, во время которой самолет практически сломался пополам, пострадавший вызвал к месту ЧП скорую помощь. Сейчас мужчина находится медицинском учреждении, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.