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7 минут назад

Глава Росавиации попал в реанимацию с переломами

Алиса Селезнёва

Глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

Глава Росавиации попал в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника в больнице, Нерадько упал с велосипеда. У чиновника диагностированы переломы ребер, таза и ушибы. Также у него гематомы на лице. Другие подробности произошедшего не приводятся, сам глава Росавиации не смог пояснить, как именно произошло падение.

Нерадько провели операцию, в настоящее время он в удовлетворительном состоянии.

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Ранее с велосипеда упал пережил президент США Джо Байден. По его словам, он не сумел вытащить ступню из ремня вокруг педали и рухнул на землю. Никаких травм у американского президента зафиксировано не было. Позднее президент сообщил, что чувствует себя великолепно.

Происшествия,Джозеф Байден,Александр Нерадько,Росавиация,
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