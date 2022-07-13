Глава Росавиации попал в реанимацию

Глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

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По информации источника в больнице, Нерадько упал с велосипеда. У чиновника диагностированы переломы ребер, таза и ушибы. Также у него гематомы на лице. Другие подробности произошедшего не приводятся, сам глава Росавиации не смог пояснить, как именно произошло падение.

Нерадько провели операцию, в настоящее время он в удовлетворительном состоянии.