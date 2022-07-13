Глава Росавиации попал в реанимацию

Глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
По информации источника в больнице, Нерадько упал с велосипеда. У чиновника диагностированы переломы ребер, таза и ушибы. Также у него гематомы на лице. Другие подробности произошедшего не приводятся, сам глава Росавиации не смог пояснить, как именно произошло падение.
Нерадько провели операцию, в настоящее время он в удовлетворительном состоянии.
Ранее с велосипеда упал пережил президент США Джо Байден. По его словам, он не сумел вытащить ступню из ремня вокруг педали и рухнул на землю. Никаких травм у американского президента зафиксировано не было. Позднее президент сообщил, что чувствует себя великолепно.