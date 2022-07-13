Раскрыта причина бездействия полицейских во время теракта в Техасе

Стало известно, чем занимались полицейские в школьном коридоре в техасском Ювалде, пока 18-летний преступник в одном из классов убивал детей. Как сообщает RT, офицеры вошли в здание сразу же после подростка с оружием, однако 77 минут простояли в коридоре, ожидая приказа о штурме помещения.

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Так, один из сотрудников полиции в это время сидел в телефоне, а другой обрабатывал руки антисептиком. Всего в здании находились 17 правоохранителей, однако никто из них не рискнул обезвредить преступника.

Отмечается, что среди полицейских оказался отец одной из убитых девочек. На кадрах с камер видеонаблюдения он еще не знал о гибели ребенка и рвался на помощь, однако мужчину якобы не пустили коллеги.