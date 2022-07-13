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28 минут назад

В Москве задержали экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича

Никита Бородкин

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали экс-заместителя главы МЧС Росси Андрея Гуровича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве задержали экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Гуровича подозревают в «должностных преступлениях» во время работы на посту замглавы ведомства. Ему инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей, причиненный при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области.

Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Свою вину он не признает.

Напомним, что Гурович был назначен на пост замглавы МЧС 4 июня 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. 25 мая 2022 года президент России Владимир Путин снял его с поста.

До прихода в МЧС Гурович работал руководителем управления Федерального казначейства Москвы, а до этого занимал должность в Федеральной миграционной службе.

Происшествия,Андрей Гурович,Владимир Путин,
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