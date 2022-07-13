Названа причина нападения акул на туристов в Хургаде

Два смертельных нападения на туристов на египетском курорте Сахл Хашиш могла совершить одна и та же тигровая акула. Как сообщает пресс-служба АТОР, к такому выводу пришли в Комитете по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады.
Отмечается, что хищник атаковал людей во время занятия снорклингом — плаванием под водой с дыхательной трубкой. Причиной нападения могли стать остатки пищи в воде, которые стали приманкой для хищника.
Кроме того, причиной трагедий могло стать использование мест для дайвинга и кормление рыбы людьми. Также отмечается, что присутствие акул на мелководье связано с сезоном спаривания, который длится с середины апреля до конца июля.
Напомним, что в июле в Хургаде из-за нападения акул погибли две туристки. Первый случай произошел 1 июля — рыба искусала 68-летнюю женщину из Австрии, которая скончалась от болевого шока по пути в больницу.
3 июля стало известно о второй жертве, останки которой нашли на коралловых рифах. В районе нападения на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку, а также стали закрывать пляжи.