Разногласия при выборе места для отдыха закончились поножовщиной

Житель Читы напал на своего знакомого, с которым поссорился из-за выбора места для отдыха. Об этом сообщает портал ZabNews со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.
В ведомстве уточнили, что между приятелями возник конфликт: они не сошлись в предложении о месте, в котором будут отдыхать. Один из них предлагал поехать на дачу, другой утверждал, что лучшим вариантом будет провести время на озере Кенон.
Поскольку оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, они начали драку, и один ранил ножом другого в грудь. Потерпевший подал на друга иск в суд.
Нападавший признал свою вину, а пострадавший решил простить товарища и не стал настаивать на строгом наказании. В результате суд приговорил жителя Читы к 300 часам обязательных работ.