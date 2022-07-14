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56 минут назад

Житель Читы набросился с ножом на товарища из-за разногласий о выборе места для отдыха

Газета.Ruиещё 1

Житель Читы напал на своего знакомого, с которым поссорился из-за выбора места для отдыха. Об этом сообщает портал ZabNews со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

Разногласия при выборе места для отдыха закончились поножовщиной
Фото: DepositphotosDepositphotos

В ведомстве уточнили, что между приятелями возник конфликт: они не сошлись в предложении о месте, в котором будут отдыхать. Один из них предлагал поехать на дачу, другой утверждал, что лучшим вариантом будет провести время на озере Кенон.

Поскольку оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, они начали драку, и один ранил ножом другого в грудь. Потерпевший подал на друга иск в суд.

Нападавший признал свою вину, а пострадавший решил простить товарища и не стал настаивать на строгом наказании. В результате суд приговорил жителя Читы к 300 часам обязательных работ.

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