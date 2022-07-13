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28 минут назад

Заморозивший органы убитой женщины участник украинского телешоу объяснил свои действия

Алиса Селезнёва

Стали известны подробности убийства в Киевской области. Участник телешоу о свадьбах расчленил тело женщины и заморозил ее органы, чтобы скрыть следы преступления. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинское издание «Деловая столица».

Вырезавший женщине сердце участник украинского телешоу объяснился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что в Киевской области успешный адвокат убил и расчленил сожительницу. Уточнялось, что во время ссоры мужчина задушил женщину, после чего порезал труп на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховского района. Руки и ноги он сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Кроме того, язык, почку и сердце убитой он заморозил в холодильнике у себя дома. Погибшую удалось опознать только по брендовой одежде.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, погибшая - 39-летняя уроженка Краматорска. Весной этого года женщина приехала на Украину из Польши и поселилась в Киевской области в частном доме своего нового знакомого. Однако в конце мая она перестала выходить на связь.

Оказалось, что женщина остановилась у 36-летнего юриста, который был участником телешоу. По данным камер видеонаблюдения, после исчезновения женщины он несколько дней подряд выносил из дома вещи и выбрасывал их в разных местах.

Раскрыты подробности убийства в Киеве: адвокат заморозил органы подруги

Также во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике обнаружили органы убитой: язык, почку, матку и сердце. На допросе мужчина заявил, что таким образом хотел скрыть следы преступления. Он также рассказал, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил знакомую и расчленил ее.

В настоящее время мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Он подозревается в умышленном убийстве и незаконном владении оружием.

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