Вырезавший женщине сердце участник украинского телешоу объяснился

Стали известны детали жестокого убийства, в котором подозревают участника украинского телешоу о свадьбах. Об этом сообщает украинское издание "Деловая столица".

Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, 39-летняя уроженка Краматорска весной 2022 года приехала из Польши на Украину и поселилась в Киевской области в частном доме своего нового знакомого. В конце мая она перестала выходить на связь с подругами.

Сожителем убитой оказался 36-летний успешный юрист, участник телешоу, который, по данным камер видеонаблюдения, после исчезновения женщины несколько дней подряд выносил из дома подозрительные вещи и выбрасывал их в разных местах.