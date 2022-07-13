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23 минуты назад

Вырезавший женщине сердце участник украинского телешоу объяснил свои действия

Газета.Ru

Стали известны детали жестокого убийства, в котором подозревают участника украинского телешоу о свадьбах. Об этом сообщает украинское издание "Деловая столица".

Вырезавший женщине сердце участник украинского телешоу объяснился
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, 39-летняя уроженка Краматорска весной 2022 года приехала из Польши на Украину и поселилась в Киевской области в частном доме своего нового знакомого. В конце мая она перестала выходить на связь с подругами.

Сожителем убитой оказался 36-летний успешный юрист, участник телешоу, который, по данным камер видеонаблюдения, после исчезновения женщины несколько дней подряд выносил из дома подозрительные вещи и выбрасывал их в разных местах.

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Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике обнаружили органы убитой женщины: язык, почку, матку и сердце. Свои действия мужчина объяснил желанием скрыть следы преступления: якобы между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил новую знакомую и расчленил ее. Полицейские задержали и поместили мужчину в изолятор временного содержания. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном владении оружием. Об убийстве стало известно 12 июля.

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